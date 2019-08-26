Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина""

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це він сказав журналістам у понеділок біля Верховної Ради.

"Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", і, як на мене, "Голос" та "Батьківщина". Чому? Тому що одна справа - політичні заяви під час ефірів, і інша справа - коли конкретними вчинками підтверджуються або не підтверджуються якісь дії. Так ось, сьогодні, коли розподілялися монобільшістю посади серед різних фракцій, в тому числі опозиційних, ми побачили, що деякі з них зовсім опозиційні", - заявив Герасимов.

"Ми бачимо, що йде тісна співпраця і перерозподіл думки і всього іншого між "Слугою народу", "Голосом" і "Батьківщиною". Сьогодні ми ухвалили це в попередніх рішеннях. Завтра ми будемо голосувати їх повністю і в цілому", - сказав депутат.

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Нагадаємо, що "Слуга народу" в новій Верховній Раді отримала понад 250 мандатів, тоді як більшість рішень ухвалюються 226 голосами.