Поставки другого дивізіону російських С-400 почнуться з 27 серпня, - Міноборони Туреччини

Про це в понеділок заявив міністр оборони республіки Хулусі Акар, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Процес транспортування і доставки другої батареї С-400 до Туреччини почнеться від завтра", - заявив міністр в ефірі телеканалу NTV.

Нагадаємо, у вересні 2017 року РФ повідомила про укладений із Туреччиною контракт на поставку С-400, його вартість становить $2,5 млрд. Анкара отримає полковий комплект (два дивізіони). Контракт передбачає часткову передачу технологій виробництва турецької сторони.

Поставка компонентів першого дивізіону С-400 була здійснена з 12 по 25 липня 2019 року. 30 військово-транспортних літаків доставили елементи ЗРС на авіабазу Мюртед в Анкарі.

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У НАТО стурбовані через можливі наслідків покупки Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продажу Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.