Вибух під Архангельськом: Росія відзвітувала про склад радіоактивної хмари

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет).

"Радіонуклідний склад проб, відібраних у Сєверодвінську, показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (T1/2=9,3 год) (стронцій), 139Ba (T1/2=83 хв), 140Ba (T1/2=12,8 дня) (барій) і його дочірнього радіонукліда 140La (T1/2=40 год) (лантан), продуктами розпаду яких є інертні радіоактивні гази", - зазначили в Росгідромет.

Раніше повідомлялося, що ці гази стали причиною короткочасного підвищення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Такий вигляд має смерть", - оприлюднено знімки з місця вибуху двигуна ракети з радіацією в Архангельській області РФ, - "Радіо Свобода". ФОТО

Дослідження проб проводилися в період з 8 до 23 серпня.

У повідомленні вказується, що на даний час у пробах радіоактивних аерозолів у повітрі і випаданнях у містах Сєверодвінську і Архангельську техногенні радіонукліди не виявляються. Радіаційна обстановка стабілізувалася.

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Читайте також: Держприкордонслужба зобов'язана інформувати Держекоінспекцію про виявлення перевищення рівня радіації вантажів на кордоні

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.