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26.08.19 17:59

У Дніпрі під час затримання грабіжника поранено поліцейського

Під час затримання грабіжника в Дніпрі поранено поліцейського.

У Дніпрі під час затримання грабіжника поранено поліцейського

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, затримання проводилося в Індустріальному районі міста. За даними поліції, зловмисник зірвав золотий ланцюжок з шиї дівчини і тікав у бік Слобожанського проспекту.

Помітивши підозрюваного, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Глушко почав його переслідувати, а втікач відкрив вогонь по поліцейському. Куля поцілила в ногу. Його госпіталізували в лікарню.

28-річного злочинця затримали патрульні. Він ховався в квартирі за місцем проживання. Під час документування злочину поліцейські виявили дві гільзи, травматичний пістолет і украдений золотий ланцюжок.

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