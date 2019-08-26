У Дніпрі під час затримання грабіжника поранено поліцейського

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, затримання проводилося в Індустріальному районі міста. За даними поліції, зловмисник зірвав золотий ланцюжок з шиї дівчини і тікав у бік Слобожанського проспекту.
Помітивши підозрюваного, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Глушко почав його переслідувати, а втікач відкрив вогонь по поліцейському. Куля поцілила в ногу. Його госпіталізували в лікарню.
28-річного злочинця затримали патрульні. Він ховався в квартирі за місцем проживання. Під час документування злочину поліцейські виявили дві гільзи, травматичний пістолет і украдений золотий ланцюжок.