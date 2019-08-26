"Велика сімка" досягла певного прогресу у вирішенні світових проблем, - Туск

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Туск написав у своєму "Твіттері".

"У складних обставинах G7 обговорила і досягла прогресу у деяких із найбільших проблем у світі, включно з дощовими лісами Амазонки, торгівлею, Іраном, Гонконгом і нерівністю", - написав він.

Євросоюз не входить до складу G7, але де факто є учасником нарад, які проводяться у форматі "великої сімки".

Минулої суботи голова Євроради дав брифінг, що передував зустрічі G7 у верхах, під час якого заявив, що цей форум потрібен, "щоб вести щирі і відкриті дискусії".

Він висловив сподівання, що учасники зустрічі стануть мудрішими після дискусій у Біарріці.

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