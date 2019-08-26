Брак фахівців у промисловості в 2019 році становитиме майже 100 тисяч осіб, - Мінекономрозвитку

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в материалі УНН

Так, найбільша потреба в 2019 році очікується в промисловості (95,49 тис. осіб), а також оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні, обов'язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб).

У 2022 році в промисловості збережеться тенденція до зростання - до 100,23 тис. осіб.

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Загалом, за оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб, у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році - 413,77 тис. осіб, у 2022 році - 442 54 тис. осіб.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономрозвитку, потреба у працівниках сфери охорони здоров'я до 2022 року перевищить 17 тисяч осіб.