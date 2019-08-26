Філарет подав позов на Євстратія через фразу "хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив архієпископ Євстратій (Зоря) у Фейсбуці, оприлюднивши фотокопію позовної заяви.

Зоря написав: "Ще раз щодо позову проти мене. Що ж вимагає почесний Патріарх Філарет?

Він вимагає визнати недостовірною таку інформацію з мого повідомлення в Фейсбуці: "Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу".

Нагадаю, що моє повідомлення було реакцією на інтерв'ю, яке почесний Патріарх дав кремлівському пропагандистському каналу "Росія 24".

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Буквально за кілька днів по тому, після хвилі обурення в суспільстві, питання про це інтерв'ю поставив Патріарху журналіст "Громадського", і отримав відповідь - Патріарх не передбачав такої суспільної реакції. "Я не думав, що буде така негативна реакція..."

"Журналіст: Я мушу почати з такого питання, яке кілька днів тому з'явилося і дуже багатьох віруючих воно стривожило. Ви дали інтерв'ю російському телеканалу "Росія 24". Як так сталося? Адже всі знають, що це за канал, яку він займає позицію щодо України, і як так сталося, що Ви саме з такими журналістами і з таким телеканалом поспілкувалися?

Патріарх Філарет: Ну, я даю інтерв'ю всім, хто до мене звертається. Але я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я дав ворожому каналу".

Тобто, Патріарх усвідомлював, що спілкується з телеканалом агресора, з рупором кремлівської пропаганди - але не думав, що це дасть ті наслідки, які були.

"Не думав" - при тому, що аудиторія, до якої він апелює, це патріотична українська аудиторія, аргументи, якими він апелює до неї, покликані створити враження, що його позиція - "більш незалежна і проукраїнська", ніж у інших. Отже, давати інтерв'ю кремлівським пропагандистам - це абсолютно очевидно шкодити власній позиції. На жаль для почесного Патріарха це виявилося не очевидним. Чому? Я свою думку висловив.

Ну а запевнення, що Москва розглядає нинішні заяви і дії почесного Патріарха, як корисні для себе, прозвучало з її власних уст у тому ж сумнозвісному репортажі з інтерв'ю: "Виходить, що нові, червневі тези Філарета практично дослівно повторюють все те, в чому представники РПЦ говорили ще на початку релігійно-політичного проекту "Томос"".

І на завершення. У коментарях до мого попереднього повідомлення про позов одна віруюча написала, що за 30 років Патріарх Філарет ніколи не подавав позовів проти тих, хто справді методично обмовляв його і поливав брудом. То чи не є сам позов ще одним доказом тієї драматичної зміни, яка відбулася з ним останнім часом?"