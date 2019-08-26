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26.08.19 20:53

Окупанти обстріляли наші позиції під Новолуганським з мінометів калібром 82 мм, розміщених у селі Доломітне, - СЦКК

Українська сторона СЦКК засуджує черговий факт неприпустимого, підлого і підступного порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців.

Окупанти обстріляли наші позиції під Новолуганським з мінометів калібром 82 мм, розміщених у селі Доломітне, - СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "26 серпня, в період з 6:15 до 6:40 противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новолуганське. Встановлено, що вогонь окупанти вели з населеного пункту Доломітне, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру .

Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей".

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