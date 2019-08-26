Україні варто подумати, чи не обмежити законодавчо можливість впливу однієї людини на значну частину ЗМІ, - Волкер

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про проросійського олігарха, який збільшує свій вплив на українському медіапросторі й купив майже всі новинні канали, спецпредставник зазначив: "У нас, в США, думаю і у вас теж, є кілька фундаментальних принципів. Один із них – свобода слова. Інший принцип – це те, що ми повинні бути готовими до російської пропаганди, вміти протистояти їй. І ця пропаганда може бути дуже шкідливою і ми бачимо це в Європі і бачимо це в Україні. Потрібно запобігти тому, щоб Росія використовувала пропаганду для підриву наших демократій".

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Волкер також додав, що Україні потрібне законодавство, яке б унеможливлювало вплив однієї людини на велику частину медіаринку.

"У США, приміром, ми зобов’язали телеканал RussiaToday зареєструватися як іноземний агент. Тож нам варто пошукати демократичні інструменти, які захистять вільний та збалансований медіапростір. Один з таких інструментів – це законодавство. В США є правила, які не дозволяють одній людині або одні компанії контролювати таку велику частину медіа-ринку. Думаю, вам також варто подумати про те, як обмежити вплив однієї людини на таку значну частку ринку. Як забезпечити диверсифікацію цього ринку", - підсумував Волкер.

Нагадаємо, про те, що телеканал ZIK купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку", стало відомо 14 червня. Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж ZIK з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив глава медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.