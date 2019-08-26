Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грецьке видання Ромфея.

Обговорюватиметься питання визнання Православної Церкви України Грецькою Церквою.

З цією метою до участі запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представлять свою думку про визнання нової Православної Церкви України Священним Синодом Грецької православної церкви.

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Прикметно, що Грецька православна церква є першою православною церквою, яка визнає ПЦУ, що була відновлена ​​Вселенським Патріархатом кілька місяців тому.

Особливо цікаво, якою буде реакція інших православних церков і чи братимуть вони приклад з Грецької православної церкви.



