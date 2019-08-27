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27.08.19 08:17

До 8,2 тис. військових, понад 2,5 тис. одиниць техніки, - масштабні навчання РФ відбуваються в окупованому Криму

Війська Південного військового округу Російської Федерації 26 серпня почали двосторонні командно-штабні навчання зі сполуками і військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

До 8,2 тис. військових, понад 2,5 тис. одиниць техніки, - масштабні навчання РФ відбуваються в окупованому Криму

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії, навчання відбуваються на 12 полігонах Ростовської, Волгоградської і Астраханської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, а також в окупованому Криму.

"У розігруванні тактичних епізодів візьмуть участь до 8,2 тис. військовослужбовців, буде задіяно понад 2,5 тис. одиниць військової техніки, зокрема близько 30 літаків і понад 60 вертольотів, понад 100 танків і до 10 кораблів і суден Чорноморського флоту і каспійської флотилії", - йдеться в повідомленні.

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