До 8,2 тис. військових, понад 2,5 тис. одиниць техніки, - масштабні навчання РФ відбуваються в окупованому Криму

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії, навчання відбуваються на 12 полігонах Ростовської, Волгоградської і Астраханської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, а також в окупованому Криму.

"У розігруванні тактичних епізодів візьмуть участь до 8,2 тис. військовослужбовців, буде задіяно понад 2,5 тис. одиниць військової техніки, зокрема близько 30 літаків і понад 60 вертольотів, понад 100 танків і до 10 кораблів і суден Чорноморського флоту і каспійської флотилії", - йдеться в повідомленні.

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