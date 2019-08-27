У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, Велика Британія має виплатити Європейському Союзу десятки мільярдів євро боргів навіть у разі виходу країни з Євросоюзу без затвердження угоди, підкреслила прессекретарка Єврокомісії Міна Андрєєва в понеділок, 26 серпня, інформує агентство dpa.

"Важливо дати зрозуміти, що розрахунок за боргами має вирішальне значення для успішного початку нових відносин, заснованих на взаємній довірі", - цитує Андрєєву агентство.

Зі свого боку, координатор у справах Brexit в Європейському парламенті Гі Верхофстадт зробив ще гострішу заяву: "Якщо Велика Британія не заплатить належне, ЄС не буде вести переговори про торговельну угоду. Після Brexit без угоди це буде першою умовою будь-яких переговорів".

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Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що Лондон не муситиме платити 39 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 43 мільярди євро), якщо Сполучене Королівство вийде з ЄС без угоди.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за всяку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї