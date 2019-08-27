Не можна повертати Росію до складу G7, - Трюдо

Про це на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн G7 у Біарріці розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дали чітко зрозуміти, що Канада не підтримує повернення Росії в G7", - сказав Трюдо.

Він підкреслив, що Росії "ще належить змінити свою поведінку, яка призвела до її вигнання в 2014 р., тому не можна повертати РФ у G7".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті "Великої сімки" все ж прийняли остаточну заяву, один із пунктів стосується України

"Російська агресія і незаконна анексія Криму є абсолютно неприйнятними. Канада завжди буде захищати суверенітет України", - підкреслив глава уряду Канади.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".