Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.
"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".
"Противник обстрілював наші позиції неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі ОС.