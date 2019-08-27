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27.08.19 07:49

Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна, - штаб

26 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.

"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

"Противник обстрілював наші позиції неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна, - штаб 01

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