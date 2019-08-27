Генсек ООН Гутерреш на саміті G7 оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію"

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Глава ООН наголосив, що приїхав на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі в організованому ним Саміті з клімату, який відбудеться у вересні в Нью-Йорку "на полях" Генеральної Асамблеї ООН.

"Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вище, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вище", - сказав генсек.

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Він нагадав про стрімке танення льодовиків в Гренландії. Тільки в липні там розтануло 179 мільярдів тонн льоду. Одночасно пожежі в Сибіру, ​​на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

"Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація. Сьогодні вона набагато гірша, ніж у Парижі (на момент прийняття Паризької угоди щодо клімату в 2015 році. - Ред.). І наукові дані це підтверджують. Як зазначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні утримати підвищення температури в межах 1,5 градусів за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів до 2030 року", - заявив глава ООН.

Він зауважив, що країни мусять докладати більше зусиль для виконання Паризької угоди. Багато з висловлених у Парижі обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконуються, зазначив Гутерреш. Більш того, заходів, передбачених цією угодою, вже недостатньо, заявив Генеральний секретар.

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"Саміт G7 - прекрасна можливість звернутися до міжнародного співтовариства ... Країни "сімки" мають стати прикладом для інших країн", - сказав глава ООН.