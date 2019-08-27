Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, 25 серпня "під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув".

Правоохоронці оглянули місце події, допитали підозрюваного матроса С. і провели з ним слідчий експеримент, тривають допити співслужбовців затриманого і загиблого. До суду направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготували клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

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Як повідомлялося раніше, в одній з військових частин морської піхоти у неділю трагічно загинув військовослужбовець.

"У неділю, 25 серпня в одній з військових частин морської піхоти стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Зараз за фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка", - повідомили у ВМС ЗСУ.