В особистих бесідах із Путіним я говорив про поведінку РФ. Якщо випаде можливість, я повторю це знову, - Трюдо

Про це сам Трюдо розповів після завершення саміту лідерів G7 у французькому Біарріці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час міжнародних самітів я ніколи не уникав дискусій, у яких брав участь Путін. Я навіть мав особисті розмови із ним, під час яких наголошував на занепокоєнні Канади низкою вчинків Росії. Якщо випаде можливість, я повторю це знову і вислухаю, що він скаже на це", - відповів Трюдо на запитання про можливу присутність Володимира Путіна у статусі гостя на майбутньому саміті G7 у США.

Водночас Трюдо наголосив, що Росія нині не може мати повноправний партнерський статус у рамках G8. "Важливо визнати, що G7 - це зібрання держав-однодумців, рішуче налаштованих рухатися уперед позитивним для світової економіки чином. Натомість дії Росії в Україні та деінде точно позбавили її права на партнерство у цій групі", - зауважив глава уряду Канади.

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Він додав, що Україна була серед основних тем зовнішньополітичного блоку дискусій лідерів країн G7.

"Протягом останніх кількох днів ми обговорили кілька найактуальніших проблем, серед яких: ядерні випробування Північної Кореї, посилення протистояння із Китаєм, відносини з Іраном, стан справ у Лівії, ситуація в Україні й криза в Сирії", - підсумував Трюдо.