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27.08.19 09:51

Російські найманці імітують роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє, що НЗФ ОРЛО продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, розташованих на ділянці розведення номер 1.

Російські найманці імітують роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду "кунг", з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1", - сказано в повідомленні.

У СЦКК зазначають, що відповідно до Рамкового рішення ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення "Станиця Луганська" має бути вільною від будь яких мілітарних структур.

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"Зазначені дії ставлять під зрив виконання Мінських домовленостей щодо розведення сил та засобів, таким чином окупаційна адміністрація не дає можливості українській стороні перейти до реальних дій з ремонту зруйнованої частини мосту", - добавать у СЦКК.

Російські найманці імітують роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - СЦКК 01

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