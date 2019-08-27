Російські найманці імітують роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду "кунг", з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1", - сказано в повідомленні.
У СЦКК зазначають, що відповідно до Рамкового рішення ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення "Станиця Луганська" має бути вільною від будь яких мілітарних структур.
"Зазначені дії ставлять під зрив виконання Мінських домовленостей щодо розведення сил та засобів, таким чином окупаційна адміністрація не дає можливості українській стороні перейти до реальних дій з ремонту зруйнованої частини мосту", - добавать у СЦКК.