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27.08.19 10:17

Жителі тимчасово окупованих територій України можуть отримати безплатні щеплення

Міністерство охорони здоров'я України пропонує жителям тимчасово окупованих територій захистити себе і своїх дітей від 10 небезпечних хвороб - безкоштовно отримати щеплення, гарантовані державою для кожного, на підконтрольних територіях.

Жителі тимчасово окупованих територій України можуть отримати безплатні щеплення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Жителі тимчасово окупованих територій можуть отримати щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень, що захищають від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Заначається, що підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом і педіатром і отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги безоплатно можуть: громадяни України; іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України; особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

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"Не має значення, де ви прописані або постійно проживаєте. Ви можете обрати будь-який медичний заклад, розташований на підконтрольних територіях", - повідомили в ОДА.

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