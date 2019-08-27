Жителі тимчасово окупованих територій України можуть отримати безплатні щеплення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Жителі тимчасово окупованих територій можуть отримати щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень, що захищають від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Заначається, що підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом і педіатром і отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги безоплатно можуть: громадяни України; іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України; особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

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"Не має значення, де ви прописані або постійно проживаєте. Ви можете обрати будь-який медичний заклад, розташований на підконтрольних територіях", - повідомили в ОДА.