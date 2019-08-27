Законопроєкт про Службу фінансових розслідувань буде готовий на цьому тижні, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

"На цьому тижні фіналізуємо законопроєкт про Службу фінансових розслідувань. Минулої п'ятниці сформували позицію щодо розподілу підслідності. Дякую всім колегам за конструктивність! А Арсен Аваков показав приклад, як реформувати, не очікуючи закону, - ліквідував своїм рішенням департамент захисту економіки. Схоже цього разу буде перемога! До речі з’явилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу", - написав Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба фінансових розслідувань буде аналітичним, а не силовим центром, - Данилюк

Нагадаємо, раніше Данилюк повідомив, що СФР буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним запобігати вчиненню злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям і досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів і суміжних галузях, а також виявляти системні чинники, що призводять до економічної злочинності та здійсненню таких злочинів. Це, як підкреслив Секретар РНБО, буде сприяти, зокрема, зростанню інвестиційної привабливості України.

Як правоохоронний орган Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, яка буде здійснюватись після проведення ретельної аналітичної роботи.