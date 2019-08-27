Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців до 40 тис. на рік

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це повідомило "Чеське радіо".

Найбільші квоти визначені для України. Республіка зможе працевлаштувати щорічно 40 тисяч громадян цієї країни. У поточному році дозволи на роботу могли отримати 19,6 тисячі українців.

Уряд також схвалив квоти по дві тисячі робочих місць для громадян Сербії і Чорногорії, по 1 тис. - для власників паспортів Монголії, Молдови та Філіппін. На підприємствах республіки зможе працевлаштуватися 600 громадян Індії та 300 громадян Казахстану.





Крім того, уряд виділив 1,1 млрд крон (приблизно €40 млн) для надання допомоги Україні, Молдові, Грузії, Боснії і Герцеговині, Замбії, Камбоджі, Ефіопії та іншим країнам зі слабкою економікою, які пережили стихійні лиха або долають наслідки збройних конфліктів.

Україна отримає 20 млн крон (близько €790 тис.). Кошти мають бути спрямовані на підтримку демократичних процесів і реалізацію економічних реформ в цій країні.





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Нагадаємо, за офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ, в 2018 році в Чехії нелегально працювали 3800 іноземців. Незважаючи на те, що в країні вже третій рік працює програма "Режим Україна", близько 80% відсотків нелегальних працівників були саме українцями. Як заявляють представники Економічної палати, проблема полягає в низькій гнучкості офіційної системи працевлаштування українців.