Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.08.19 10:47

"Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині

Глава Офісу президента Андрій Богдан спростував інформацію про нібито зв'язок із ним депутата Київради (фракція БПП "Солідарність") Сергія Майзеля, який нібито збирає нелегальний податок із власників кіосків на столичній Троєщині.

"Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині

Про це Богдан написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ребята цей "чорт" не має до мене ніякого відношення. Прохання напишіть заяву в НАБУ ну або вломіть люлей", - написав Богдан.

Таку реакцію глави Офісу президента викликали публікації в ЗМІ матеріалів про те, що депутат Київради (фракція БПП "Солідарність") Сергій Майзель нібито збирає нелегальний податок з власників кіосків на столичній Троєщині. Він стверджує, що на це його нібито уповноважив глава Офісу Президента України Андрій Богдан. За даними ЗМІ, кожен місяць Сергій Майзель збирає данину з кіосків Троєщини на суму майже 3 млн грн.

Читайте також: "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності

Цей чорт не має до мене жодного стосунку, - Богдан спростував звязок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100