Позиція Японії щодо Криму незмінна: анексія неприйнятна, - глава МЗС Коно

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це заявив у вівторок на пресконференції в Токіо міністр закордонних справ країни Таро Коно.

"Формат "вісімки" існував раніше, тому не можна виключити повернення до нього за участю РФ за виконання певних умов", - сказав він.

Міністр не уточнив, про які умови йдеться, однак зазначив, що "поки складно сказати, скільки на це потрібно часу".

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Водночас Коно заявив, що Японія не змінює позицію щодо Криму і вважає приєднання півострова до РФ неприйнятним.

"Анексія Криму неприйнятна. Це була наша позиція, і вона не змінилася", - додав він.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".