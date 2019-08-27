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27.08.19 11:24

Форма комплектування армії залишиться змішаною, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко

Форма комплектування армії залишиться змішаною.

Форма комплектування армії залишиться змішаною, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко

Про це заявила обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу" Анна Коваленко в інтерв'ю Лівому берегу, передає Цензор.НЕТ.

"Форму комплектування армії залишимо змішаною з низки причин, але будемо вносити зміни в закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу", готуємо системні зміни щодо комплектування батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і цивільного резерву", - розповіла Коваленко.

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Зазначимо, Анна Коваленко - командир 39-ї сотні на Майдані, волонтерка, консультантка Міністерства оборони. Обрана депутаткою Верховної Ради IX скликання за списком партії СН під номером 35. Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.

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