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27.08.19 12:25

"Євросолідарність" висуватиме свою кандидатуру на пост віце-спікера Ради, - Герасимов

Партія "Європейська Солідарність" висуне свого представника на посаду віце-спікера Верховної Ради 9-го скликання, а також запропонувала призначити Ахтема Чийгоза главою комітету з прав людини і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Євросолідарність" висуватиме свою кандидатуру на пост віце-спікера Ради, - Герасимов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник "Євросолідарності" в підготовчій групі Артур Герасимов.

"Сьогодні ми ще раз підтвердили, що висуватимемо кандидатуру на посаду спікера (очевидно, йшлося про посаду віце-спікера, – ред.). Сьогодні відбудеться засідання фракції... після цього певну кандидатуру ми подамо письмово керівництву підготовчої групи", - сказав він журналістам у вівторок у Києві.

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Крім того, Герасимов повідомив, що на консультаціях у вівторок "Євросолідарність" запропонувала призначити свого представника Ахтема Чийгоза керівником комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і АРК, національних меншин та міжнаціональних відносин.

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