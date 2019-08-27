Окупаційний суд у Криму випустив політв'язня Бекірова із СІЗО, - журналіст Наумлюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

"Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному обороті вибухових речовин і боєприпасів, і відпустив його із СІЗО під зобов'язання про явку в суд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Бекіров провів в ув'язненні 258 днів.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.