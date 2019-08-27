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27.08.19 13:16

Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома?

Директор Центру дипломатії і глобальної взаємодії імені Байдена, ексзаступник міністра оборони США Майкл Карпентер порадив Дональду Трампу запросити Україну на наступний саміт G7.

Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома?

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Шановний Дональде Трамп. Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це демократична держава, яка активно бореться за свій суверенний статус. Коли у вас є можливість, чому б вам не сказати президенту Путіну, щоб він залишався вдома, поки його війська не залишать Україну", - написав Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома? 01

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