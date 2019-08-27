Радник Трампа з нацбезпеки Болтон прибув до Києва, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Twitter повідомляє посольство США в Україні.

"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник Трампа Болтон анонсував своє прибуття в Київ. "Я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського по реформам і його бачення створення більш сильної і процвітаючої України", - написав він у Twitter.

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