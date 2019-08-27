Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, о третій годині ночі, з напрямку с. Пікуза окупанти здійснили обстріл українських позицій поблизу Талаківки, ведучи вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Далі, близько шостої ранку ворог обстріляв з ручних гранатометів РПГ українські оборонні укріплення біля Водяного, а ще через годину відкрив вогонь з автоматичних гранатометів АГС в бік опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил в районі Павлополя.

"В усіх випадках українські військовослужбовці застосували у відповідь чергові вогневі засоби, без відкриття вогню із забороненої зброї", - сказано в повідомленні.

Крім того, як зазначили в Міноборони, рівно об 11.00, зі сторони с. Лозове російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з кулеметів великих калібрів та автоматичних гранатометів в сторону нашиз позицій, розташованих на підступах до Світлодарська. Вогонь у відповідь поки не відкривався.

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"Станом на цю мить ситуація в районі ведення бойових дій повністю контрольована українськими військовими. За наявною інформацією, бойових втрат з початку поточної доби у лавах наших військ не обліковано", - додали в Міноборони.