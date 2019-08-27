Система голосування в Раді з використанням сенсорної кнопки готова до експлуатації, - Парубій

"Сенсорна кнопка працює, апарат зробив усі необхідні дії, і програмне забезпечення, і фактично вона сьогодні працює. Але вже нове керівництво Верховної Ради нової каденції ухвалюватиме рішення: користуватимуться сенсорною клавішею, персональним голосуванням або тим способом, яким користувалася діюча каденція", - сказав Парубій на брифінгу у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зауважив, що всі технічні умови виконано, і введення системи залежатиме від політичної волі.

При цьому Парубій зазначив, що необхідності вносити зміни до Регламенту Верховної Ради немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели слідчі дії в будівлі Верховної Ради. Кримінальне провадження, в межах якого у Верховній Раді проводять слідчі дії, порушено за заявою першого заступника глави апарату парламенту Володимира Слишинського.