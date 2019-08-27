Макрон заявив, що Франція не зацікавлена в ізоляції РФ: "Ми маємо переглянути наші відносини"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав у вівторок у Парижі на щорічній конференції послів.

"Дистанціювання від Росії, відштовхування Росії від Європи, примушення Росії до самоізоляції або її зближення з Китаєм – не в наших інтересах", - вважає президент Франції.

Макрон заявив, що Франція має переглянути відносини з Росією, назвавши це одним із пріоритетів зовнішньої політики країни.

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"Ми – в Європі. І Росія також у Європі. Якщо ми не робимо чогось корисного з Росією, ми надалі матимемо заморожений конфлікт у Європі, надалі матимемо Європу як театр боротьби між Сполученими Штатами і Росією. І наслідки "холодної" війни продовжуватимуться у наших країнах", - вважає президент Франції.

При цьому Макрон зазначив, що погляди Росії є дуже консервативними, вони суперечать цінностям Європейського Союзу.

"Ми повинні переглянути наші відносини з Росією. Ми повинні розбудувати нову архітектуру, яка базується на довірі та безпеці. Європейський континент ніколи не буде стабільним і безпечним, якщо ми чітко не визначимо наші відносини з Росією", - заявив президент Франції.

Макрон також нагадав про досягнуті домовленості провести "найближчими днями" саміт у "нормандському форматі".

Як повідомлялося, ЄС у 2014 році запровадив санкції проти Росії за анексію українського Криму і агресію на Донбасі.