У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук

Про це заявив представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

"Я дуже сподіваюся, що буде все нормально, і я дуже застеріг би всі інші сторони, які хочуть, щоб нормально не було, тому що навіть незважаючи на зрив якогось голосування, ми будемо готові голосувати руками, але ми покликані сюди для того, щоб забезпечувати волю народу України", - сказав Стефанчук під стінами Ради.

Він назвав події навколо впровадження сенсорної кнопки "маніпуляціями, які проводяться на технічному рівні".

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"Для нас теж надзвичайно незрозумілі і неприємні всі ці маніпуляції, які проводяться сьогодні на технічному рівні. Ми їх не розуміємо, але, знаючи про те, яким чином відбувалася політична боротьба у нас протягом усього періоду, у нас теж виникають якісь сумніви і підозри щодо того, наскільки ми можемо запуститися 29 числа", - сказав Стефанчук.