Зустріч Зеленського і Трампа має відбудуться восени у Варшаві, - Болтон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон у коментарі журналістам під час свого візиту в Україну.
"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в межах заходів із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни", - заявив він.
Болтон підкреслив, що незважаючи на відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися. "Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі бесіди із Зеленським, і у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, наскільки довгою буде зустріч, з огляду на зайнятість у церемоніях".
Нагадаємо, сьогодні радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.