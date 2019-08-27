Для нардепів нової Ради створено електронного помічника - чат-бота, - Янченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила новообрана нардепка від партії "Слуга народу" Галина Янченко.

"Це одна з ініціатив з перетворення бюрократичної держави на "державу в смартфоні", яка є доступною і близькою для тих громадян, які її потребують", - сказала Галина Янченко.

Вона зазначила, що майбутні депутати вже зіткнулися з великою кількістю різних організаційних і бюрократичних питань. "Подання документів, збір довідок, різних паперів, щоб зареєструватися в ЦВК, в апараті Верховної Ради, щоб з'ясувати, як зареєструвати й оформити на роботу помічників, у який спосіб здійснюється порядок організації відряджень, як записатися в тій чи іншій комітет або групу дружби з іншою країною", - зазначила Янченко.

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За її словами, щоб допомогти майбутнім депутатам розібратися в цьому, і щоб не створювати "інформаційний хаос", у "Слузі народу" спільно з партнерами з Українського інституту майбутнього та IT-управлінням Верховної Ради виступили з ініціативою створити такого електронного помічника для нардепів.

Експерт з питань штучного інтелекту Українського інституту майбутнього Антон Семенов пояснив, що чат-бот створений, щоб скорочувати депутату час на пошук тих чи інших документів, відповідати на безліч запитань, які містяться в спеціалізованих базах даних Верховної Ради, довідниках.

"Уже зараз він може допомогти майбутньому депутату з оформленням його помічників, показати, які зали доступні для засідань, які зали парламенту стосуються яких комітетів. Бот також може розповісти про законотворчу діяльність, надати багато корисної інформації, пов'язаної з нормативними актами, пленарними засіданнями, засіданнями комітетів, посилання на державні реєстри, добре орієнтується в телефонних довідниках парламенту", - розповів він.

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Голова IT-управління Верховної Ради України Олексій Сидоренко вважає, що це крок на шляху до цифрової трансформації Верховної Ради.

"Ми його бачимо насамперед як гіда і провідника складними нетрями законодавчого процесу, визначеного чинним регламентом парламенту і нормативно-правовими актами, які регулюють порядок роботи з документами у Верховній Раді", - зазначив він.

Він нагадав також про інтегровану систему "Електронний законопроект", розроблену для всіх трьох суб'єктів законодавчої ініціативи.

"Минулої п'ятниці в цій системі зареєстровано перший в історії Верховної Ради України електронний законопроект, засвідчений кваліфікованим електронним підписом. Його зареєстрував народний депутат VIII скликання Олексій Мушак. Я думаю, що ця тенденція, після ознайомлення з можливостями та функціоналом цієї системи, тільки набиратиме обертів", - сподівається Сидоренко.