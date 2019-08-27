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27.08.19 16:51

Використання сенсорної кнопки в Раді поставить під сумнів легітимність ухвалених законів, - Труба

Використання сенсорної кнопки як обов'язкового елементу під час голосування народних депутатів України поставить під сумнів легітимність усіх прийнятих законів народними депутатами, оскільки зараз її функціонування не передбачено чинним законом "Про Регламент Верховної Ради".

Використання сенсорної кнопки в Раді поставить під сумнів легітимність ухвалених законів, - Труба

Про це написав у своєму Telegram директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.

"Використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами, адже зараз її функціонування не передбачено чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради України". На цьому наголошує і Головне юридичне управління ВР у своєму висновку. Що планували і вже зробили окремі керівники Апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної системи - ДБР і встановлює", - написав Труба.

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При цьому директор ДБР зазначив, що 23 і 27 серпня "ми приходили не з обшуками, а на огляд, на який отримали дозвіл першого заступника керівника апарату Верховної Ради".

Водночас Труба назвав ініціативу введення сенсорної кнопки "хорошою ініціативою".

Використання сенсорної кнопки в Раді поставить під сумнів легітимність ухвалених законів, - Труба 01

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