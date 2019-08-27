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27.08.19 15:52

Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками.

Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

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В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений із порушенням регламенту.

Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками 01
Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками 02

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