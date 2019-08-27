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27.08.19 17:04

Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків

Охоронець закладу за допомогою сокири і меча затримав трьох осіб, які намагалися потрапити в середину будівлі.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє у Фейсбуці Патрульна поліція Одеси.

У повідомленні зазначається: "Увечері, 26 серпня, патрульні отримали виклик про правопорушення у провулку Лермонтовському.

Прибувши на місце, поліцейські виявили трьох осіб з ознаками алкогольного сп'яніння та охоронця, який теж був ймовірно напідпитку. Як з'ясувалося згодом, група молодиків намагалась проникнути у приміщення закладу.

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Охоронець озброївшись мечем та сокирою, вирішив дати нападникам відсіч та завдав їм тілесних ушкоджень. Компанія хлопців в свою чергу намагалися дати опір охоронцеві.

Медики на місці події оглянули опонентів та надали медичну допомогу обом сторонам.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події".

Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох пяних молодиків 01

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