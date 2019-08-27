Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє у Фейсбуці Патрульна поліція Одеси.
У повідомленні зазначається: "Увечері, 26 серпня, патрульні отримали виклик про правопорушення у провулку Лермонтовському.
Прибувши на місце, поліцейські виявили трьох осіб з ознаками алкогольного сп'яніння та охоронця, який теж був ймовірно напідпитку. Як з'ясувалося згодом, група молодиків намагалась проникнути у приміщення закладу.
Охоронець озброївшись мечем та сокирою, вирішив дати нападникам відсіч та завдав їм тілесних ушкоджень. Компанія хлопців в свою чергу намагалися дати опір охоронцеві.
Медики на місці події оглянули опонентів та надали медичну допомогу обом сторонам.
На місце було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події".