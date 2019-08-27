Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.08.19 17:08

Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон

Франція і Росія у форматі "2+2" проведуть переговори у Москві на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони.

Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон

Про це заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Європи і закордонних справ та міністр збройних сил відбудуть за декілька днів до Москви для відновлення діалогу у форматі "2+2", продовження діалогу, започаткованого з президентом Путіним, та просування цієї спільної архітектури", - заявив Макрон.

Як наголосив президент Франції, одним із головних питань під час цього візиту буде використання спроможності Франції у врегулюванні російсько-українського конфлікту та виконання Мінських домовленостей.

Макрон також додав, що Франція прагне розбудувати справжню європейську стратегію та архітектуру безпеки і довіри в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив, що Франція не зацікавлена в ізоляції РФ: "Ми маємо переглянути наші відносини"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100