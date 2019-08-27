Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон

Про це заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Європи і закордонних справ та міністр збройних сил відбудуть за декілька днів до Москви для відновлення діалогу у форматі "2+2", продовження діалогу, започаткованого з президентом Путіним, та просування цієї спільної архітектури", - заявив Макрон.

Як наголосив президент Франції, одним із головних питань під час цього візиту буде використання спроможності Франції у врегулюванні російсько-українського конфлікту та виконання Мінських домовленостей.

Макрон також додав, що Франція прагне розбудувати справжню європейську стратегію та архітектуру безпеки і довіри в Європі.

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