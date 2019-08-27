Київ занепокоєний відсутністю даних після радіоактивного сплеску в РФ, - постпред України при Організації із заборони ядерних випробувань

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час свого виступу в рамках 53-ї сесії Робочої групи "Б" Підготовчої комісії Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), яка триває у Віденському відділенні ООН з 26 серпня по 6 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна занепокоєна відсутністю даних від окремих станцій IMS після радіоактивного сплеску, спричиненого невизначеною подією поблизу Ньонокса (Росія) 8 серпня 2019 року. Ці станції розміщені на шляху проходження потенційного радіоактивного шлейфа і, вочевидь, повинні були здійснити заміри, необхідні для відновлення повної картини події, що відбулася 8 серпня 2019 р. та була зафіксована іншими станціями Міжнародної системи моніторингу (3 сейсмічними та 1 інфразвуковою)", – наголосив постійний представник.

Під час свого виступу Цимбалюк підтвердив сталу позицію України щодо необхідності створення технологічно вдосконаленої системи верифікації, яка залишається необхідною умовою для надійного та ефективного моніторингу дотримання положень Договору навіть в умовах, коли ДВЗЯВ ще не набув чинності.

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Було наголошено, що міжнародні зусилля із забезпечення колективної безпеки значною мірою залежать від вступу цього Договору в дію.

Як повідомлялося, про вибух в Архангельській області Росії стало відомо 8 серпня. В результаті вибуху загинули семеро людей - 5 фахівців "Росатома" і 2 військовослужбовці, ще кілька людей постраждали.

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

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Однак відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєверодвінськ повідомив, що датчики у межах міста зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону. Інформацію про стрибок радіації підтвердили в адміністрації міста Сєверодвінськ, але згодом мерія це повідомлення видалила.

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Водночас за даними Нілса Бомера, керівника відділу досліджень і розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об'єктів з експлуатації, 8 серпня на російській військовій базі вибухнув ядерний реактор, а не ракета.