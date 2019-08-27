НАБУ відкрило провадження щодо Гладковського за підозрою в недекларуванні 4,5 млн

Про це йдеться в твіттері НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27 серпня.

17 серпня Національне агентство із запобігання корупції повідомило, що в декларації Гладковського за 2015 рік не були вказані належні йому корпоративні права кіпрської компанії Ri-System Ltd і наявність у сина корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації були відсутні відомості про автомобіль, який належить синові.

Суму недостовірних відомостей у декларації Гладковського НАЗК оцінило в 1,3 млн гривень.

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