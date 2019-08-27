Краще не створювати у ВР комітет з питань тимчасово окупованих територій, якщо його очолить представник "Опозиційної платформи - За життя".

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука сказав на прес-конференція "Три роки роботи МінТОТ: успіхи та досягнення" у вівторок у Києві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, профільний комітет так і не створено. За моїми оцінками, необхідно було створювати відповідний комітет у Верховній Раді. Але краще його не створювати, ніж, створивши, віддати Медведчуку", - сказав Тука.

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Він також припустив, що МінТОТ буде ліквідовано під час формування нового уряду.

Нагадаємо, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.