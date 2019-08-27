Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ОАСК.

Зазначається, що один зі слухачів, не зважаючи на зауваження, систематично порушував порядок, а інші присутні підтримали його. Як передає UA:Перший, прихильники УПЦ КП почали кричати "Ганьба" і вимагати відновити свій патріархат.

"З огляду на те, що під час розгляду цієї справи в залі перебувало понад 50 вільних слухачів, які висловлювали підтримку цій особі, слухати справу було неможливо і суддею було оголошено перерву до 11 вересня", - повідомили в ОАСК.

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Після перенесення засідання вільні слухачі викликали слідчо-оперативну групу для фіксації заяви про злочин і заблокували зал судових засідань. У зв'язку з цим секретаріат суду був змушений перенести низку судових засідань в інших справах.

"Через події, які мали місце 27 серпня під час розгляду справи за позовом УПЦ КП суддя зобов'язаний звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя", - заявили в ОАСК.

Нагадаємо, 20 червня "собор" УПЦ КП, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату і відмовився від Томосу про автокефалію.



