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27.08.19 19:12

"Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віцеспікера Ради, - Герасимов

"Європейська солідарність" Петра Порошенка пропонує призначити лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва віцеспікером Верховної Ради.

"Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віцеспікера Ради, - Герасимов

Про це повідомив обраний народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Сьогодні (27 серпня - ред.) відбулося засіданні і ми вирішили висунути на віцеспікера Мустафу Джемілєва", - сказав він.

Також "ЄС" пропонує призначити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза керівником комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.

Раніше в партії "Слуга народу" визначилися з кандидатурами на посаду голови Верховної Ради і його першого заступника. Ще одну посаду віцеспікера президентська партія залишила опозиції.

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