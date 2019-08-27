Окупаційна влада наполягає на припиненні будь-яких договорів з управлінням Кримської єпархії ПЦУ, - архієпископ Климент

Про це 27 серпня Крим.Реалії повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, інформує Цензор.НЕТ.

"29 серпня має відбутися суд. Сьогодні я отримав відгук, який написало Міністерство майнових і земельних відносин та який вони представили в суд. Суть полягає в тому, що фонд майна наполягає на припиненні будь-яких договорів між управлінням єпархії і Мінмайна через те, що управління Кримської єпархії не зареєстровано за законодавством Росії", - сказав архієпископ Климент.

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбоване і поламане" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.

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