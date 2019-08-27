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27.08.19 20:05

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, поранено воїна ОС, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) обстрілювали з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, поранено воїна ОС, - пресцентр

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Талаківки (з танкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Водяного (з ручних протитанкових гранатометів), Павлополя (з автоматичних гранатометів), Мар'їнки (з підствольних гранатометів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил - поблизу Світлодарська (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).

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"Упродовж цієї доби під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - повідомили в пресцентрі.

Нагадаємо, 26 серпня ворог 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна.

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