Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Богатирьова сьогодні повернулася в Україну. Була в аеропорту "Жуляни" (Київ. - Ред.) передана Нацполіції", - сказав співрозмовник агентства у вівторок ввечері.

Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Генеральна прокуратура України від 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.

Також Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.

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