"Батьківщина" знову пропонує Олену Кондратюк на посаду віцеспікера Верховної Ради

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми переглянули свою позицію і знову пропонуємо Олену Кондратюк на посаду віцеспікера", - заявив на підготовчій групі представник "Батьківщини" Андрій Кожем'якін.
Як відомо, в п'ятницю "Батьківщина" відкликала свою кандидатуру на користь позафракційної Ірини Констанкевич, яка до депутатства очолювала благодійний фонд Ігоря Палиці.
Представники "Батьківщини" літали в 2017 році на борту літака Палиці в Женеву на зустріч із Коломойським.
Водночас ЄС висунула на посаду віцеспікера кандидатуру Мустафу Джемілєва.
Кандидатура ОТЗЖ досі не відома. "Голос" на цю посаду не претендує.
Посади спікера і першого віцеспікера отримають Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.