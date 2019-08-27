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27.08.19 20:26

"Батьківщина" знову пропонує Олену Кондратюк на посаду віцеспікера Верховної Ради

Фракція "Батьківщина" після деяких дискусій знову запропонувала на посаду віцеспікера ВР Олену Кондратюк.

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Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми переглянули свою позицію і знову пропонуємо Олену Кондратюк на посаду віцеспікера", - заявив на підготовчій групі представник "Батьківщини" Андрій Кожем'якін.

Як відомо, в п'ятницю "Батьківщина" відкликала свою кандидатуру на користь позафракційної Ірини Констанкевич, яка до депутатства очолювала благодійний фонд Ігоря Палиці.

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Представники "Батьківщини" літали в 2017 році на борту літака Палиці в Женеву на зустріч із Коломойським.

Водночас ЄС висунула на посаду віцеспікера кандидатуру Мустафу Джемілєва.

Кандидатура ОТЗЖ досі не відома. "Голос" на цю посаду не претендує.

Посади спікера і першого віцеспікера отримають Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

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