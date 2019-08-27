Група з підготовки першої сесії ВР визначила керівництво комітетів, за їх призначення голосуватимуть на пленарному засіданні

Підготовча депутатська група затвердила кандидатури на керівні посади в парламентських комітетах, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики має очолити новообраний депутат від "Слуги народу" Микола Сольський, Комітет з питань антикорупційної політики — Анастасія Красносільська ("Слуга народу"), Комітет з питань бюджету — Юрій Арістов ("Слуга народу"). Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики — Олександр Ткаченко ("Слуга народу"), Комітет з питань екологічної політики та природокористування — Олег Бондаренко ("Слуга народу"), Комітет з питань економічного розвитку — Дмитро Наталуха ("Слуга народу").

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг — Андрій Герус ("Слуга народу"), Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування — Михайло Радуцький ("Слуга народу"), Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва — Богдан Яременко ("Слуга народу").

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Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом — Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність"), Комітет з питань молоді і спорту — Андрій Кожем’якін ("Батьківщина"), Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — Олександр Завітневич ("Слуга народу"). Читайте також У Раді з’явиться підкомітет з нагляду за спецслужбами Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — Андрій Клочко ("Слуга народу"), Комітет з питань освіти, науки та інновацій — Сергій Бабак ("Слуга народу"), Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин — Дмитро Лубінець (позафракційний).

Комітет з питань правової політики — Ірина Венедіктова ("Слуга народу"), Комітет з питань правоохоронної діяльності — Денис Монастирський ("Слуга народу"). Разом з тим на посаду голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради "Слуга народу" запропонує кандидатуру пізніше. Комітет з питань свободи слова очолить Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа — За життя"), Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів — Галина Третьякова ("Слуга народу"), Комітет з питань транспорту та інфраструктури — Володимир Крейденко ("Слуга народу"). Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — Данило Гетманцев ("Слуга народу"), а Комітет з питань цифрової трансформації — Михайло Крячко ("Слуга народу").

Як зауважують Українські новини, група також пропонує Раді створити спеціальну комісію у справах ветеранів і збільшила склад бюджетного комітету до 34 осіб.

Голова групи і лідер "Слуги Народу" Дмитро Разумков обґрунтував це тим, що занадто велика кількість профільних фахівців серед депутатів бажають працювати у бюджетному комітеті.

Крім того, група визначила зали засідання фракцій, партії "Слуга Народу" відведено конференц-зал парламенту.

"Для засідання нашої фракції в усіченому або малому форматі пропонується цей зал, конференц-зал, "кінозал". Щодо "Оппозиційної платформи - За життя" - це зал №3, зал нарад на Грушевського, 5. Щодо "Батьківщини" - зал №3, перший поверх, Грушевського, 5, "ЄС" - це кабінет 12 на Грушевського, 18/2 і "Голос" - це кабінет №11", - сказав обраний депутатом Ради від "Слуги Народу" Сергій Іонушас.

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Група узгодила з Центральною виборчою комісією порядок отримання посвідчення депутата україни та нагрудного знака до 13:00 29 серпня.

Також депутатам потрібно буде неодноразово надавати документи для отримання компенсації за оренду житла.

Раніше документи подавалися щомісяця.