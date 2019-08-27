Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу", чоловік однокласниці Зеленського

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він власник Смілянського ливарного заводу, випускник факультету радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку та Київського національного економічного університету, є офіцером запасу.

Водночас Завітневич також є чоловіком однокласниці президента Зеленського.

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Його першим заступником стане командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Михайло Забродський з "ЄС", заступниками лікар, мажоритарниця з 217 округу Мар'яна Безугла та волонтер Юрій Мисягін ("Слуга народу"), секретар - кіборг, офіцер СБУ Костенко Роман ("Голос").