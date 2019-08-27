Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя"

Про це заявив глава депутатської підготовчої групи і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час підготовчого засідання перед першою сесією нового скликання ВР, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Шуфрич очолить комітет з питань свободи слова. Заступником голови буде Альона Шкрум ("Батьківщина"), секретарем - Сергій Швець ("Слуга народу").

Нестор Шуфрич у політиці з 1996 року, коли став членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). У квітні 2005 року був обраний першим заступником голови партії Віктора Медведчука, ексглави Адміністрації Президента Леоніда Кучми. Шуфрич тричі був народним депутатом України - у Верховній Раді III, IV і VIІI скликань.

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Два роки працював у парламентському Комітеті з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, потім ще шість - у Комітеті з питань бюджету.

У жовтні 2004 року популярність здобув епізод, коли Шуфрич (який за день до цього збив на машині учасника мітингів опозиції і виправдав це тим, що маніфестанти йшли проїжджою частиною) у Центрвиборчкомі єдиний намагався протистояти представникам опозиції, які увірвалися і вимагали участі в засіданні, присвяченому відкриттю виборчих дільниць в Росії. 13 грудня 2004 року, безпосередньо перед третім туром президентських виборів, котрі принесли перемогу Ющенку, Шуфрич став уповноваженим представником Януковича. На виборах-2006 "есдек" Шуфрич йшов до парламенту за списком "Опозиційного блоку "Не так!". У грудні 2006-го Шуфрич отримав портфель Міністра з питань надзвичайних ситуацій в уряді Віктора Януковича. У березні 2010 року повернувся на пост глави МНС в уряді Миколи Азарова. Однак уже в липні того ж року був зміщений і призначений заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси Богатирьової. 22 листопада 2012 року звільнений з посади заступника секретаря РНБО у зв'язку з обранням народним депутатом Верховної Ради України VII скликання. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. За результатами позачергових виборів Верховної Ради, що відбулися 26 жовтня 2014 року, став народним депутатом України VIIІ скликання від партії Опозиційний блок (№7 у списку), голосував за "диктаторські закони".

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР 27 серпня затверджено склад і керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники "Слуги народу".